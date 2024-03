Compagnie ritoccano i listini | al servito benzina a 2 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Nuovi interventi al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in forte salita, Eni e Tamoil aumentano di 2 centesimi il prezzo raccomandato dellae di 1 centesimo quello del diesel, Q8 sale di 1 centesimo su entrambi i carburanti. In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano perlopiù stabili con la verde ala 2al litro. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 18 marzo, il prezzo medio praticato dellain modalità self resta a 1,860al litro. Il prezzo medio praticato del diesel self è invariato a 1,799al litro. Sul ...