Come funziona Virgilio Scuola | l’obiettivo di unire insegnanti | alunni | famiglie

(Di martedì 19 marzo 2024) Una piattaforma editoriale, ricca di spunti e contenuti, oltre a una comunicazione efficace, che strizza l’occhio alle nuove generazioni, sui social network.è un interessante esperimento che non si limita esclusivamente all’e-learning, ma che punta a un vero e proprio piano editoriale didattico. Il tutto con l’expertise made in Italy di Italiaonline alle spalle. Dall’infanzia alle superiori, la piattaforma offre dei contenuti per tutte le fasce d’età, ma cerca di coinvolgere in un dialogo proficuo anchee genitori, oltre che soggetti della società civile. Il tutto con un unico obiettivo: quello di utilizzare gli strumenti digitali per la diffusione della conoscenza. LEGGI ANCHE > «Per ragazzi e ragazze, entro e oltre l’orario scolastico, il digitale è ormai una dimensione naturale» ...

Torna per il secondo anno l'evento di Amazon a tema sconti e aperto a tutti, abbonati a Prime e non, ma con una novità da non sottovalutare (vanityfair)

Zirkzee, Come funziona il suo contratto Clausola e percentuale a favore del Bayern Monaco - Ma Come funziona il suo contratto Ne perla l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Sia Milan che Juventus sono convinte di voler investire su una delle rivelazioni di questa stagione in Serie A ...areanapoli

Panasonic Jungle: La console mai venduta compare su eBay, non funziona ma costa un rene - Annunciata nel lontano 2010, la Panasonic Jungle si presentava Come una proposta ambiziosa, pensata per soddisfare i desideri dei giocatori di MMO. Dotata di un touchpad, una tastiera e uno schermo da ...techgaming

Ci sono nuove regole contro i call center molesti - Il Garante della privacy ha adottato un codice di condotta per evitare telefonate aggressive e insistenti, ma per un'associazione di consumatori serve a poco ...wired