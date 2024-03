(Di martedì 19 marzo 2024) Gli osservatori meno birichini e più attenti alle dinamiche economiche non possono più fare a meno di notare un fenomeno interessante che riguarda il nostro. Un fenomeno che, a dire il vero, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

C’è tempo fino al 31 marzo 2024 per votare per Peccioli , candidato al concorso “Borgo dei Borghi”. Il paese pisano dell’Alta Valdera è l’ unico comune della regione a rappresentare la Toscana e a ... (firenzepost)

L’Italia ha bisogno più di altri grandi Paesi europei della direttiva Case green . Per far risparmiare i cittadini in bolletta, decarbonizzare il settore e ridurre le emissioni, riqualificare il ... (ilfattoquotidiano)

Come fa un paese indebitato Come l'Italia a non terrorizzare i mercati - Il pericolo dell’èra Meloni non è lo sfascismo ma il rischio di non cogliere grandi opportunità. Dialoghi attorno a un formidabile mistero italiano ...ilfoglio

A Castano Primo, un paese lombardo di 10 mila persone alle porte di Malpensa, ci sono le stesse risse che in Calabria ma qui nel solo Pd - A Castano Primo, diecimila abitanti alle porte di Malpensa, il cosiddetto campo a sinistra, più che stretto o largo, è molto più semplicemente diviso. Qui infatti ci sono due contendenti per un posto ...italiaoggi

I più anziani nella Ue / La festa dei papà che in Italia arrivano dopo - Stavolta dicono che un paesaggio italiano popolato di carrozzine e passeggini spinti da signori di un certa età (che non sono nonni o bisnonni ma genitori) Come colpo d’occhio, più che nella sostanza, ...ilmessaggero