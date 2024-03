Codigoro fa il colpo esterno sul campo di Piove di Sacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Prima vittoria della formazione codigorese di pallanuoto Swim Project, nel campionato di promozione, oltretutto in trasferta, capace di imporsi per 19-15 adicon la 2001 SSD SRL. La cronaca: la squadra codigorese, frutto dell’attento e capillare lavoro svolto dal centro natatorio di, inizia forte e va subito in vantaggio dopo 16 secondi con Ferro, ma in pochi minuti subisce il pareggio e poi il vantaggio dei padroni di casa. Capitan Ferro e Marzola portano nuovamente in vantaggio, con due goal in parità numerica. 2001 SSD pareggia in superiorità sull’espulsione di Camozzi, ma Marzola segna ancora. Cosaro segna il più 2, dopo una respinta sul tiro di rigore. Primo tempo sembra andare in archivio con il vantaggio, madi...