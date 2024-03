COD Warzone Mobile | Come sbloccare le ricompense Day Zero

(Di martedì 19 marzo 2024) L’uscita di Call of Dutysi avvicina, il nuovo sparatutto free to play partirà con l’operazione Day, la quale permetterà digratis da utilizzare anche in Modern Warfare 2 e2.leGRATIS conPer poter ottenere leGRATIS, dovrete accumulare Punti Evento, i quali vengono assegnati per il completamento di specifiche azioni,ad esempio: Aprire una cassa di scorte o un lancio di rifornimenti Day. Eliminare un giocatore avversario. Completare un qualsiasi contratto. Usare una killstreak. Eseguire un colpo alla ...

COD Warzone Mobile Day Zero: come sbloccare Ghost dorato e le altre ricompense gratis - Come vi abbiamo già detto, il lancio di Call of Duty Warzone Mobile verrà accompagnato dall'evento Day Zero, grazie al quale i giocatori del free to play potranno ottenere numerose ricompense gratuite ...everyeye

Call of Duty Warzone Mobile: Operation Day Zero celebra il lancio dell'FPS gratis - Forte degli oltre 50 milioni di giocatori che hanno effettuato la preregistrazione a COD Warzone Mobile, Activision guarda con estrema fiducia al debutto dello sparatutto gratuito su dispositivi iOS e ...everyeye

Call of Duty Warzone Mobile: Evento a tempo limitato Operation Day Zero - Il 21 marzo si avvicina e Call of Duty: Warzone Mobile è pronto a sbarcare sui dispositivi Android e iOS. Oltre 50 milioni di giocatori si sono gireregistrati, in attesa di potersi catapultare ...techgaming