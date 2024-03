Cina | compie progressi in sviluppo di nuove forze produttive di qualita’

(Di martedì 19 marzo 2024) Pechino, 19 mar – (Xinhua) – Con una ripresa economica costante, lasi e’ attivata per modernizzare il proprio sistema industriale e svilupparediad un ritmo accelerato. Di seguito sono riportati alcuni fatti e cifre che evidenziano icompiuti quest’anno dal Paese nel settore. VALORE INDUSTRIALE AGGIUNTO Nei primi due mesi del 2024, il valore aggiunto dei principali produttori di attrezzature e’ aumentato dell’8,6% su base annua, 1,6 punti percentuali in piu’ rispetto alla crescita media di tutte le imprese industriali. Il settore manifatturiero high-tech ha registrato un aumento del 7,5% del valore aggiunto, guidato da un incremento del 41,2% delle apparecchiature a semiconduttore, del 21,6% dei circuiti integrati e del 18,2% ...

Pechino, 08 feb – (Xinhua) – I recenti sforzi della Cina per agevolare i viaggi transfrontalieri hanno reso piu’ sicuro e piu’ facile per i cinesi viaggi are all’estero e per gli stranieri recarsi in ... (romadailynews)

Davide Acito, l'italiano che va in Cina per liberare cani e gatti dal macello: «Stipati in attesa di essere uccisi» - Davide Acito, un 37enne con un passato in ActionAid, ha trasformato la sua indignazione per la tratta di cani destinati al macello in una missione di vita. La scoperta di questa pratica ...leggo

Torna il CRE interculturale “Kung-fusion: la Terra di Mezzo” per bambine e bambini cinesi e italiani a Ravenna - Al terzo anno di attività ravennati, la Montetauro Cooperativa Sociale rilancia il suo CRE interculturale “Kung-fusion: la Terra di Mezzo”, programmato ...ravennanotizie

Dopo aver girato l’Asia apre a Torino un posto (anzi due) dedicato ai ravioli con uno chef di Taiwan - Il passaggio dal marketing alla cuCina asiatica è sancito da numerosi viaggi, compiuti tra Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico, dove Neri ha la possibilità non solo di osservare le sfumature di gusto ...torinotoday