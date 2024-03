Cina | banca centrale pronta a sostenere la ripresa dell’economia

(Di martedì 19 marzo 2024) Laavvia l’anno all’insegna della forza, confermando unadella maggiore economia asiatica, che si è prefissata obiettivi ambiziosi per l’anno in corso a dispetto della frenata causata dalla crisi del settore immobiliare. Un pool di dati superiore alle attese pubblicati oggi conferma la che la People Bank of China (PBOC) resterà prudente nel definire la politica monetaria. Dati ben oltre le attese La produzione industriale cinese, secondo il Bureau of Statistics, è cresciuta del 7% su base annua a febbraio 2024, più del mese precedente (+6,8%) e ben oltre il consensus (+5,3%). La crescita da inizio anno si assesta così al 7%, sopra il 4,6% precedente. Crescono più delle attese anche gli investimenti delle imprese, che segnano un +4,2%, contro il +3,2% atteso e rispetto al +3% del mese precedente. Poco sotto le ...

Ha vinto nei caucus in Missouri, Michigan e Idaho. Salvini si congratula: "Altri tre passi avanti per il cambio alla Casa Bianca" Donald Trump si avvicina alla nomination repubblicana dopo le ... (sbircialanotizia)

banca del Giappone decide stop a tassi interesse negativi - Sarà davvero domani, martedì 19 marzo, il giorno in cui la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda sancirà la fine dell’era dei tassi negativi in Giappone, con la prima stretta monetaria dal ...informazione

I PIANI DELLA Cina/ Pechino sacrifica Pil e investimenti per sfidare gli Usa sull’Ai - La Cina cambia priorità: pensa a mettere in sicurezza il sistema finanziario e a non dipendere dall’estero. Puntando a superare gli USA nella IA.ilsussidiario

In Cina finiscono in default anche le banche-ombra, che affondano con il mattone - Una banca ombra non è in verità troppo dissimile da una banca ... antiquata sulle quote dei prestiti e sui tassi dei depositi, come quella in vigore in Cina. La vicenda del crack Zhongzhi sta, con ...huffingtonpost