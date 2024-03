Ciclismo | E3 Saxo Classic 2024 | startlist e favoriti | nuova sfida tra Van Aert e Van der Poel

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) L’edizionedella E3, in programma venerdì 22 marzo, si preannuncia ricca di spunti di interesse vista anche la partecipazione di diversi nomi di spicco a pochi giorni da impegni quali Gand-Wevelgem e soprattutto Giro delle Fiandre. Ecco quindi che i 207 chilometri e i 17 muri da affrontare con partenza e arrivo in quel di Harelbeke assumono ancora più importanza. A rubare la scena, in qualità di grandidella vigilia, sono senza dubbio i due corridori che hanno già monopolizzato la classifica nel 2023: Wout Vane Mathieu Van der. Il belga della Visma-Lease a Bike ha già dato prova di avere il colpo di pedale giusto in questo inizio di stagione e sicuramente cercherà in tutti i modi di ripetersi sulle pietre fiamminghe per preparare al meglio ...