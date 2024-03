Chi crede che a certi livelli la giustizia sia “reale” è un ingenuo o un complice

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar – La maxi-inchiesta di Perugia è l’ennesima dimostrazione di quanto, amassima di politica (e non soltanto, come emerge dalle ultime carte delle indagini guidate da Raffele Cantone), non si possa parlare quasi mai di unavera e propria. Ma al massimo – nella migliore delle ipotesi – di coincidenze tra la parola “” e la necessità di modificare equilibri di potere. Lo abbiamo visto con Mani Pulite, lo stiamo osservando con le figuracce rimediate dalle toghe negli ultimi anni, ce ne siamo accorti perfino nel mondo del pallone, sconvolto adesso da un’ulteriore “contro-inchiesta” dopo quella che aveva sconvolto gli ambienti della Juventus negli scorsi anni. Lanon esiste, per lo meno nelle alte sfere della politica e della notorietà Dai tempi di Bettino Craxi e Silvio ...