Chi affronterà Sinner a Miami? Primo match da definire | poi alcune vecchie conoscenze fino a Medvedev

(Di martedì 19 marzo 2024) Occorrerà attendere ancora qualche giorno per il ritorno in campo di Jannik, ma la strada dell’azzurro aiOpen 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, è già stata tracciata dal sorteggio, svoltosi ieri nel pomeriggio italiano. In virtù del forfait di Novak Djokovic, l’azzurro è stato promosso a testa di serie numero 2 del torneo e quindi inserito nella parte bassa del tabellone: in virtù di questo status l’italiano avrà un bye alturno, mentre al secondol’argentino Pedro Cachin o un qualificato. In caso di vittoria, poi, per l’azzurro al terzo turno potrebbe esserci ancora il neerlandese Tallon Griekspoor, contro il quale in stagione ha già vinto in semifinale a Rotterdam, mentre negli ottavi di finale la possibile sfida sarà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie ...