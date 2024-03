Cgil e il San Donato | no a finanziamenti privati e si al potenziamento della sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – No al progetto di finanziamento pubblico/privato per la ristrutturazione dell’ospedale Sandi Arezzo. Quellaè un’opposizione “corale” e viene dalla confederazione, dalla funzionee dal sindacato pensionati. Al no si accompagna il pieno sostegno alla difesa e alin Toscana. La principale preoccupazioneriguarda il potenziale impatto che l'intervento di un soggetto privato potrebbe avere sugli appalti dei servizi sanitari, già colpiti da significativi ridimensionamenti e tagli. L'esperienza dimostra che l'interesse del privato potrebbe dare priorità al profitto a discapitoqualità e dell'equità dei ...