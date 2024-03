Cessione Milan | RedBird verrà giudicato da un pm che tifa Inter…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 19 marzo 2024), il procuratore capo che è stato individuato per gestire e giudicare l’inchiesta suè un affermato tifoso dell’Inter La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile. Sì, perché se vi dicessimo che il procuratore capo che è stato eletto il “responsabile” per far luce sull’inchiesta che sta facendo tremare il mondoè un noto tifoso dell’Inter? No, non è uno scherzo. Il signor Marcello Viola è, infatti, la figura individuata dalla Procura dio, che sarà a capo della vicenda che vuole cercare di fare luce sul passaggio di proprietà avvenuto nell’Agosto 2022 tra Elliot e. Possiamo, quindi, dire che le sorti del club rossonero sono nelle mani di un affermato tifoso nerazzurro. Sui social si è, anche, scatenata una vera e propria rivolta da ...