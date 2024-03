Cerimonia il 18 maggio a vignola Premio Ciliegia d’Oro a Leo Turrini | Cantore appassionato della sua terra»

Folla al raduno nazionale delle Guardie d’Onore al Pantheon di Roma a cui ha partecipa to anche la delegazione di Massa Carrara . In occasione del 146° anniversario della fondazione dell’Istituto ... (lanazione)

Premio Leonardo Azzarita 2024: resi noti i vincitori - Quarto Premiato il Sindaco di origini molfettesi di Lecce Carlo Salvemini. La Cerimonia è fissata per sabato 11 maggio alle ore 18,30 nell'Aula Magna del Pontificio Seminario Regionale PIO XI.molfettaviva

A Firenze nasce il parco Peppino Impastato - Sarà inaugurato domani a Coverciano il parco intitolato a Peppino Impastato, il giovane giornalista e attivista di Cinisi che passò la vita a denunciare Cosa nostra e che per questo fu ucciso il 9 ...firenzetoday

Preghiera interreligiosa: «Abbiamo collaborato per vivere in modo umano un momento tanto disumano» - IL RICORDO DEL COVID . Al cimitero la preghiera interreligiosa per ricordare le vittime del Covid. Don Massimo Rizzi: «Rispetto per le vittime, vicinanza a chi ha vissuto un lutto e gratitudine per ...ecodibergamo