Catena fra due alberi Muore un motociclista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Una gita di domenica insieme agli amici, con la moto da cross, una delle sue grandi passioni, si trasforma in tragedia per Damiano Bufo, 25enne originario di Castiglione Messer Raimondo e residente a Pineto, in provincia di Teramo, morto a causa di un incidente stradale. Bufo è finito contro unache delimitava una proprietà privata, mentre faceva motocross nelle campagne di Bisenti, sempre nel Teramano.