Castellina Scalo e Virtus Chianciano pareggiano 2-2 in una sfida cruciale per i play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)– Nella appassionante lotta per i-off, le due squadre avanzano piano rimpiangendo i due punti persi. Tutte le reti nel primo tempo: passa laal 10’ con un colpo di testa di Vata, pareggia ilal 22’ con un tap in di Schiano, tornano in vantaggio i viola al 35’ con un tiro al volo di Bojang e gli amaranto fanno il 2-2 al 42’ con Lucii in contropiede. Nella ripresa il match è più contratto e le due squadre faticano ad arrivare in zona tiro. Il 2-2 non si schioda.