Caso Acerbi | Inter pronta a esporsi | gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024) La questione legata ai presunti insulti razzisti dia Juan Jesus è quanto sta monopolizzando l’attenzione in questi primi giorni di sosta per le nazionali. L’, dopo quanto sta emergendo, è attesa da una presa di posizione. LE NOVITÀ – Può essersi già tenuto l’incontro fra l’e Francesco, con il giocatore che da ieri pomeriggio è di nuovo a Milano dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale. Le accuse di ieri sera di Juan Jesus hanno ovviamente cambiato lo scenario, con una risposta del difensore che a questo punto è necessaria. Come riportato in tarda mattinata, attorno a mezzogiorno sono arrivati in sede il direttore sportivo Piero Ausilio e il CEO Sport Giuseppe Marotta. Diper ora nessuna traccia, ma è possibile che abbia già visto i dirigenti in queste ultime ...