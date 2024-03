Caserta | nasconde una telecamera in cucina e scopre che il figlio la sta avvelenando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 - Da provetta investigatrice una donna di Vitulazio, nelno, ha scoperto che suola stavae lo ha fatto arrestare. Il sospetto c'era, anche perché lui l'aveva aveva già aggredita in passato a calci e pugni, minacciandola più volte con una carabina. Ma da qui ad avere la certezza che il35enne tramasse per ucciderla ce ne voleva. Ma quella sensazione che qualcosa di strano stava accedendo non l'abbandonava mai, ed era aumentata quando aveva scoperto che ilaveva realizzato un laboratorio chimico artigianale in soffitta con tanto di ampolle e barattoli in vetro contenenti polveri di vario colore. Così il 15 e il 17 marzo scorsi, spinta da quel dubbio atroce, grazie a unanascosta in ...