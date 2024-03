Carter Oblio – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 19 marzo 2024)Via Giuseppe Gioachino Belli, 21 – 00193Telefono: 06/39728547 Sito Internet: Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 13/14€, primi 14/16€, secondi 20/24€; menù degustazione: 5 portate 55€, 7 portate 75€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Aperto nel 2020, il ristorante, guidato dallo chef Ciro Alberto Cucciniello, ha sicuramente avuto il merito di aver intrapreso un’attività imprenditoriale in un momento difficile, ma a nostro avviso, dopo due anni di lavoro, ancora non ha trovato la sua vera identità. Non che si mangi male sia chiaro, ma alcuni piatti peccano di un eccesso di ingredienti che li rendono pasticciati e all’atto pratico poco appetibili. Ne è un chiaro esempio iln ramen, un omaggio sia alla cucina ...