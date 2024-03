Carol massacrata dall’ex | Uccisa perché donna Lei voleva l’indipendenza e lui l’ha fatta a pezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) "Brutale violenza di genere":Maltesi la 26enne chelasciare il compagno Davide Fontana, bancario di 45 anni, per allontanarsi dalla provincia e stare più vicina al suo bambino che viveva con i nonni, è stata". E ancora: "è stata punita da Fontana con intento vendicativo e sololei cercava indipendenza, economica e personale", scrive la Corte d’Assise d’appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 21 febbraio, ha portato da 30 anni, all’ergastolo, la condanna per il bancario. "Un delitto atroce, una barbarie la dinamica della morte", anche per questo i giudici di secondo grado hanno riconosciuto le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. ...