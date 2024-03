Capello | «Juve? Non è che più attaccanti schieri e più gol realizzi Il problema sono i gol presi»

(Di martedì 19 marzo 2024) La Gazzetta ha intervistato Fabiosul momento negativo dellantus. Sette punti in otto partite. Perperò ilnoni gol non segnati daglima quelli subiti in fase difensiva.: «Questii problemi della: i gol subiti e la poca qualità»inizia ad analizzare il momento no della: «La differenza tra lantus che teneva testa all’Inter e questa che ha una media-punti da retrocessione,i gol. Non è che piùe più gol. La squadra di Allegri fino a gennaio ha vinto molto e quasi sempre di “corto ...

