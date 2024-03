CAMORRA | Cerreto FdI | nostro compito è non rendere vano il sacrificio di don Diana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 19 marzo 2024) Casal di Principe. “Ricorre oggi il trentennale dell’uccisione di don Peppe, il sacerdote ammazzato dallail 19 marzo 1994. Il suo ricordo, a distanza di anni è vivo ed è un monito affinché si continui nella lotta alla violenza e alla criminalità. Èdovere onorare la storia di un uomo giusto che ha fatto della legalità la sua bandiera di vita. Continui donad essere esempio, per ilterritorio e non solo, di rettitudine, legalità e sia il principio ispiratore per tutti i giovani affinché imparino ad affrontare la vita con coraggio, lealtà e lottino per la libertà individuale e della comunità.” Lo ha dichiarato l’on. Marcodurante le celebrazioni in corso a Casal di Principe, in provincia di Caserta.