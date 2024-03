(Di martedì 19 marzo 2024) Misterimpegnato con la nazionale slovacca: in suasarà Gianluca Grava a dirigere gli allenamenti degli azzurri. Francesco, allenatore del Napoli, è attualmente impegnato con la nazionale slovacca, ma è stata già presa una decisione in merito a chi prenderà le redini del suo Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, sarà Gianluca Grava a dirigere gli allenamenti del Napoli durante l’di. Grava, tecnico calabrese, prenderà in mano le redini del club a partire da giovedì, dopo un breve periodo di vacanza. Nonostante la distanza fisica,ha assicurato di seguire gli allenamenti tramite drone, dimostrando un impegno costante anche da lontano. L’articolo evidenzia l’importanza del lavoro svolto da ...

Calzona è con la Slovacchia , che guiderà in due partite amichevoli. Mancherà anche Sinatti. Il Napoli sarà guidato nei prossimi giorni da un collaboratore del tecnico e da uno dei ... (fanpage)

Calzona in Slovacchia La Serie A si ferma e lascia il campo alle nazionali durante la sosta, per la prima volta a Napoli si verifica una situazione attesa: Francesco Calzona si dividerà nel ... (terzotemponapoli)

Francesco Calzona in questa settimana dovrà allenare sia il Napoli che la nazionale slovacca. A Castel Volturno gli allenamenti saranno telecomandati con un drone . CALCIO Napoli – Nella stagione ... (napolipiu)

Calzona va in Slovacchia: chi allenerà il Napoli nei prossimi giorni, i nomi - È fissata per giovedì la ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la gara di domenica contro l’Inter. Francesco Calzona ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che dopodomani si ritroverà ...tuttonapoli

Calzona in Slovacchia: ecco chi allenerà la squadra in sua assenza - Mister Calzona impegnato con la nazionale slovacca: in sua assenza sarà Gianluca Grava a dirigere gli allenamenti degli azzurri.napolipiu

Repubblica- Calzona vola in Slovacchia, a dirigere gli allenamenti del Napoli sarà Gianluca Grava! - “La Repubblica” si è soffermata sugli allenamenti del Napoli in assenza del tecnico Francesco Calzona, ct della Slovacchia.gonfialarete