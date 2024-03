Calendario scolastico | prossima settimana vacanze di Pasqua | tutte le date per regione

(Di martedì 19 marzo 2024) Poco più di unae iniziano ledi, che quest'anno si celebra il 31 marzo. Oltre alla domenica die al lunedì di Pasquetta gli studenti hanno altri quattro giorni di stop dalle lezioni. Lesono uguali per tutti, fa eccezione laValle d'Aosta. L'articolo .

Siamo già in prossimità delle vacanze di Pasqua e molti potrebbero voler organizzare una gita fuori porta in famiglia. Quest’anno la Pasqua si celebra a marzo, e grazie alle ferie e alle sospensioni ... (informazioneoggi)

Un mese pieno di lezioni e poi Pasqua e aprile regaleranno qualche giorno di vacanza agli studenti. Le date variano in base ai calendari scolastici regionali deliberati dalle Regioni, senza ... (orizzontescuola)

È stato pubblicato il nuovo Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2024-2025. Le lezioni per tutte le scuole del Lazio , dalla primaria alla secondaria di secondo grado, inizieranno ... (orizzontescuola)

Festa di fine Ramadan a scuola, Giannelli (ANP): “Si tratta di una questione tecnica, che rientra pienamente nell’autonomia scolastica” - Autonomia, parola chiave: “Ogni scuola ha la facoltà di adattare il Calendario scolastico entro limiti minimi, due o tre giorni all’anno”, spiega Giannelli. “L’obiettivo è proprio quello di rispondere ...orizzontescuola

Scuola chiude per la fine del Ramadan. Il preside: ‘garantiamo a tutti gli stessi diritti’ - Un istituto di Pioltello ha deciso di aggiungere un giorno di chiusura anche per la festa della fine del Ramadan: il 43% degli studenti è straniero ...mamme

Pioltello, scuola chiusa per fine Ramadan, parla Valditara: "Scuole non possono istituire nuove festività" - Si torna a parlare della scuola chiusa per fine Ramadan a Pioltello, il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a riguardo.notizie