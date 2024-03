CALCIO A 5 SERIE B Italgronda | il derby finisce in parità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) L’Futsal Prato pareggia 3-3 nelcasalingo con la Sangiovannese ed il Futsal Pontedera batte 3-2 la Vigor Fucecchio. A due giornate dalla conclusione della regular season del campionato diB sfuma definitivamente il sogno della squadra allenata da Massimo Zudetich di conquistare il primo posto finale, che va ai pisani, promossi dunque nella categoria superiore. I pratesi però mantengono inalterato il vantaggio sulla terza in classifica, che è ora il Boca Livorno, che ha espugnato il campo della Mattagnanese (scivolata a quattro lunghezze di ritardo) per 5-6 operando il sorpasso. Per la seconda posizione saranno quindi decisive le ultime due giornate che andranno in scena dopo la doppia sosta, il 6 ed il 13 aprile. Tornando al match con la Sangiovannese, Zudetich ha schierato questa formazione: Laino, Di Maso, ...