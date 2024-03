Brignone | Vittozzi & C lo sport che si abbraccia E da Martusciello una lezione

(Di martedì 19 marzo 2024) Un weekend oltre la rivalità. Le azzurre dello sci con le rivali oltre la vittoria e la sconfitta. Il vice di Sarri permette ai giocatori di dimostrare di non aver tradito. Poi rifiuta le offerte per restare

Brignone, Vittozzi e C. lo sport che si abbraccia. E da Martusciello una lezione - Ed è la stessa serenità che ha reso più candida la neve delle campionesse di sci alpino e di biathlon, cominciando da Saalbach dove Federica Brignone vince lo slalom ... della Mass Start di Canmore ...ilgiornale

LISA Vittozzi/ In vetta al “mondo” del Biathlon: fiducia nel destino e forza di rialzarsi - Disciplina durissima, il biathlon, la somma di sci e di tiro capace di mandare in estasi i tifosi d’Oltralpe, che vive (come lo sci nordico, suo fratello quasi gemello) solo quattro mesi l’anno, la ...ilsussidiario

Regine d'Italia: la domenica trionfale di Brignone e Vittozzi - Federica Brignone e Lisa Vittozzi per un'Italia – tutta al femminile - che vince e festeggia. Da Saalbach, in Austria, a Canmore, in Canada: quasi 8000km ...sanmarinortv.sm