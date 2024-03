Brescia | spara col fucile contro i vicini | in casa teneva un arsenale di armi illegali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Un pregiudicato italiano è stato arrestato dopo averto un colpo didimentre stavano trasportando alcune piante all’esterno della loro abitazione in via Montecchio nel comune di Nave, in provincia di. Fortunatamente, nessuno è rimasto è ferito. L’aggressione a mano armata è avvenuto sabato 9 marzo. Sul posto, allertate da una segnalazione di colpi d’arma da fuoco, sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri. I militari hanno messo in sicurezza la zona e sono entrati nellada cui sono partiti gli spari. Hanno bloccato l’uomo e durante la perquisizione hanno trovato e sequestrato quattro fucili detenuti illegalmente e decine di munizioni di vario calibro. In particolare, dueerano prive di ...