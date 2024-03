Borsa | Milano apre invariata | deboli i titoli dell' energia

(Di martedì 19 marzo 2024) Ladia 33.940 punti con il listino diviso tra rialzi e ribassi.con Enel in caloo 0,7%, Erg'1%, A2Ao 0,58 per cento. Sugli scudi invece Prysmian (+1%) e Banco Bpm (+0,68%).

In Europa Eurostat conferma il calo del tasso annuale di inflazione nell’area euro. In Cina, produzione industriale e vendite sono saliti più delle attese (ilsole24ore)

La Borsa di mila no chiude invariata e sotto i 34 mila punti (33.940) raggiunti in mattinata. Soffre ancora Nexi (-3,3). Tra le maglie nere anche Cucinelli (-2,5%) e Iveco (-2,5%). Allo stacco della ... (quotidiano)

Borsa: future deboli con gli occhi puntati sulle banche centrali, giu' lo yen - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - Future in calo in Europa, mentre e' al via la due giorni di riunione della Fed e nel giorno in cui la Banca del Giappone ha interrotto la sua politica ...borsa.corriere

Borsa italiana da record: mai così in alto dalla crisi del 2008 - È durato qualche minuto. In gergo borsistico è stato testato il picco, ma Piazza Affari per un istante ha fatto sorridere gli azionisti ...iltempo

Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 21 marzo - FINANZA - Milano: si conclude la 23ma edizione di Euronext STAR Conference, organizzata da Borsa Italiana. Presso Palazzo Mezzanotte. - Milano: capital Markets Day di doValue. Ore 10,00.ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore