(Di martedì 19 marzo 2024) Ladisale, il Ftse Mib (+0,48%) si spinge così sopra ladei(34.102) sostenuto dal buon tono delle banche e di Eni (+1,7%). In evidenza Unicredit (+1,66%), Mps (+1,6%), Bper (+3%), Banco Bpm (+2%). In fondo al listino resta Moncler (-2%), dopo che la famiglia Rivetti ha collocato parte della sua quota e St (-1,9%).

La Borsa di mila no chiude invariata e sotto i 34 mila punti (33.940) raggiunti in mattinata. Soffre ancora Nexi (-3,3). Tra le maglie nere anche Cucinelli (-2,5%) e Iveco (-2,5%). Allo stacco della ... (quotidiano)

La Borsa di Milano apre invariata a 33.940 punti con il listino diviso tra rialzi e ribassi. deboli i titoli dell'energia con Enel in calo dello 0,7%, Erg dell'1%, A2A dello 0,58 per cento. Sugli ... (quotidiano)

La Borsa di Milano apre invariata a 33.940 punti con il listino diviso tra rialzi e ribassi. deboli i titoli dell'energia con Enel in calo dello 0,7%, Erg dell'1%, A2A dello 0,58 per cento. Sugli ... (quotidiano)

Borsa: Milano +0,48% oltre la soglia dei 34mila punti - La Borsa di Milano sale, il Ftse Mib (+0,48%) si spinge così sopra la soglia dei 34mila punti (34.102) sostenuto dal buon tono delle banche e di Eni (+1,7%). In evidenza Unicredit (+1,66%), Mps (+1,6% ...ansa

Borsa: banche lanciano Milano sopra i 34mila punti, +0,4% a meta' seduta - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - Migliora il tono sulle Borse europee a meta' giornata, con il balzo dell'indice Zew tedesco che a 31,7 punti dai 19,9 di febbraio che aiuta. Milano ...borsa.corriere

Borsa Milano in lieve rialzo, pesante Lottomatica dopo ABB, Moncler recupera da minimi - Milano (Reuters) - La Borsa di Milano viaggia in leggero rialzo tra piazze europee poco mosse, in un clima improntato alla cautela in vista di importanti appuntamenti macro e di politica monetaria.it.investing