Borrell | la guerra in Ucraina sarà decisa questa estate

(Di martedì 19 marzo 2024) "Tutto verrà decisocritica. La Russia sta colpendo la posizione degli ucraini ogni giorno, per indebolirle, e quando arriverà la primavera Mosca certamente aumenterà l'attività militare". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josepincontrando la stampa europea. "È impossibile penetrare le linee russe senza un sostegno forte. Quando arriveranno gli F-16? Daremo i missili a lunga gittata o no? Per ora la Germania dice no ma chissà, ha detto no ad ogni passo, Leopard, Patriot... Io devo lavorare al sostegno per i prossimi mesi".