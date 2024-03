Bonus Renzi 2024 | chi non lo ha percepito lo potrà recuperare subito | ecco come fare

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo,IlIRPEF 100 euro è una misura fiscale che è stata introdotta diversi anni fa: chi non lo haè ancora in tempo per recuperarlo.SI PUÒPRESENTANDO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Molti contribuenti, per varie ragioni, non hanno potuto ottenere nel corso del 2023 il cosiddetto “” attraverso lo stipendio. Taleconsiste in un’integrazione di 100 euro al salario dei dipendenti e dei collaboratori. Per coloro che ne avevano diritto ma non lo hanno ricevuto, c’è ancora una possibilità di recuperarlo presentando il modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche. Al contrario, coloro che hanno ricevuto il ...

