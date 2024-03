Bon Jovi operato alle corde vocali | Non so se torno in tour

(Di martedì 19 marzo 2024) Jon Bonsi è sottoposto a un delicato interventoe spera di tornare presto su un palco. La rockstar 62enne lo rivela in un'intervista a Mix 104.1 Boston, ammettendo di non sapere "se ci sarà un". Lo riporta il New York Post. Il cantante ha rivelato di essere reduce...

Bon Jovi fa sapere che non sa se tornerà immediatamente in tour per l’uscita dell’album “Forever” dopo l’intervento chirurgico alle corde vocali subito nel 2022.Continua a leggere (fanpage)

Jon Bon Jovi "spera di tornare in tournée" dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo fa sapere la rockstar americana che ha ammesso di non sapere "se ci sarà un tour". Lo ... (quotidiano)

Jon Bon Jovi si riprende: "Spero di tornare in tournée" - Jon Bon Jovi spera di riprendere le tournée dopo un intervento alle corde vocali, ma ammette incertezze sulla possibilità di un tour. Fonte: New York Post. Jon Bon Jovi "spera di tornare in tournée" ...quotidiano

Jon Bon Jovi e Richie Sambora non hanno più contatti da quando il chitarrista lasciò la band nel 2013 - Era il 2013 quando Richie Sambora non fu più il chitarrista dei Bon Jovi e, al suo posto, in seguito, arrivò Phil X. Ma come sono i loro rapporti, oggi, a distanza di oltre dieci anni A rispondere a ...soundsblog

Bon Jovi operato alle corde vocali: «Non so se tornerò in tour, mi sto ancora riprendendo» - Un passato e presente da star della musica e tanta filantropia: a 62 anni Bon Jovi continua a far parlare di sé ma questa volta purtroppo è a causa di un'operazione alle ...leggo