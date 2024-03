Bolognetti | il ribaltone Tar accoglie il ricorso | Labas | l’assegnazione è da annullare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Colpo di scena su Vicolo: il Tar Emilia-Romagna ha accolto per buona parte – due punti su tre – ilcontrodei locali del civico numero 2 a ‘Nata per sciogliersi’, evoluzione del collettivo, e ha quindi annullato la concessione dell’immobile all’associazione. Una sentenza che fa rumore, anche perché il giudice amministrativo smonta pezzo per pezzo i criteri valutativi di Palazzo d’Accursio, che aveva premiato ‘Nata per sciogliersi’ con 84 punti contro i 78 per i ricorrenti. Un gruppo che tra i legali rappresentanti aveva Otello Ciavatti, professore e storico attivista, scomparso nel novembre scorso. Il quale, se sta guardando da lassù, starà sicuramente sorridendo vista la battaglia, sul punto, che aveva intrapreso. Il raggruppamento composto dal comitato Piazza Verdi– Zona ...