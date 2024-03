Almeno a giudicare dai rispettivi obiettivi, Africa e Cina non potrebbero essere attori più complementari. The post Investimenti e diplomazia 2.0: il blitz digitale della Cina in Africa appeared ... (it.insideover)

Sconfitta a Latina per il Perugia Under 17 ( 2-1), succede tutto nella ripresa. Nel secondo tempo partono forte i biancorossi che dopo 40 secondi passano in vantaggio grazie al tap in di Mannarini. ... (sport.quotidiano)

Kate Beckinsale e Scott Eastwood in Puglia per Stolen Girl - ROMA – Kate Beckinsale, Scott Eastwood e James Cromwell in Puglia per le riprese del thriller ‘Stolen Girl’, diretto da James Kent e scritto da Rebecca Pollock e Kas Graham. Si tratta del nuovo film ...dire

Indagine sulla proprietà, in FIGC gli atti sul Milan ma i pm del calcio avranno solo 4 mesi - Si continua a parlare della possibilità di una penalizzazione per il Milan dopo il Blitz della Guardia di Finanza a Casa Milan in via Aldo Rossi Il Blitz di martedì scorso della Guardia di… Leggi ...informazione

Blitz del tribunale: sospeso il fermo della Humanity 1 - Ancora un Blitz dei tribunali contro il decreto Piantedosi. La nave Ong Humanity 1 è stata liberata, a una manciata di giorni dalla scadenza del termine di fermo, da parte di un giudice di Crotone. Es ...msn