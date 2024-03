Bennato e Treves le stelle italiane al Festival del Blues

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Come il Palio dei Somari torritese, che in questi giorni è grande protagonista, può essere considerato il primo evento di primavera di rilievo in regione, il Torrita, a fine giugno, inaugura invece la stagione dei grandiestivi in Toscana. E le novità sono già arrivate, quest’anno prima del solito, per quello che sarà il trentacinquesimo anno di vita del. Un anniversario importante per cui sono stati annunciati i primi nomi di spicco che iniziano a costruire la line-up del. Si parte venerdì 28 giugno con Edoardo, grande artista che non ha bisogno di presentazioni, un bel colpo per il Torritache vuole proseguire sulla linea degli ultimi anni quando, nella serata del venerdì, le ’’ sono state gli artisti italiani ...