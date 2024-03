Benessere e beauty | anche l' uomo vuole la sua parte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) In vista della Festa del Papà, la scelta del regalo perfetto diventa un’attività di primaria importanza. Per i padri che valorizzano la cura personale, si propongono diverse idee regalo nel campo della bellezza: fragranze, articoli per la rasatura, prodotti per la skincare e molto altro. Accessori per il Bagno: Un set di accessori per il bagno, che combina eleganza e funzionalità, può rappresentare un dono apprezzato. Un raffinato portasapone, un portaspazzolino e un portarotolo coordinati possono aggiungere un tocco di stile al suo ambiente quotidiano, dimostrando la vostra attenzione per il comfort. Kit per la Cura della Barba: Per i padri che portano con orgoglio una barba folta, un kit per la cura della barba potrebbe essere il regalo ideale. Un olio di alta qualità, un balsamo, una spazzola e un pettine specifici contribuiranno a mantenere la sua barba morbida, idratata e ...