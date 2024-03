(Di martedì 19 marzo 2024) Un servizio importante: è stato inaugurato sabato 16 marzo lola violenza sulle, realizzato dall’amministrazione comunale diin collaborazione con il Centro Antiviolenza E.VA ODV e afferente alla rete istituzionale degli ambiti di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo. "Aver costituito questo– ha detto il sindaco diSarah Foti - è un orgoglio per me e per tutta la mia amministrazione, è un obiettivo significativo, voluto per fornire unconcreto, un supporto, un appoggio e anche un ricovero, dove ci fosse necessità, allevittima di violenza". Ma "la necessità di realizzare questi sportelli – ha fatto rilevare – rivela però il fallimento della nostra società che si vuole moderna, ...

Basta violenze contro le donne. Apre lo sportello di aiuto a Ferno - Il sindaco Sarah Foti: "Aver costituito questo servizio è un orgoglio per me e tutta la mia amministrazione. È un obiettivo significativo, voluto per fornire un sostegno concreto e anche un ricovero a ...ilgiorno

Prova costume Non solo dieta: si può dimagrire anche stando in ufficio - D'altra parte, non sempre è possibile regalarsi una passeggiatina in pausa pranzo per prendere una boccata d'aria, purtroppo, e d'altra parte di sicuro non Basta per sgranchirsi le gambe e recuperare ...tgcom24.mediaset

Rischio violenza al GF, scatta il comunicato Mediaset per Alessio e Federico - Tra Alessio e Federico è Bastato uno spazzolino per far saltare gli argini. Federico è accusato di staccare costantemente quello del coinquilino ma, a sua volta si dice vittima di qualcuno. Accuse ...dilei