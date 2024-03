Basket Serie C Unica La Folgore sorride

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Sessantaquattro giorni dopo la prima e fino a domenicavolta, laBoldrini Selleria Fucecchio ritrova la vittoria e lo fa ancora una volta in trasferta. Dopo il successo di Montevarchi lo scorso 13 gennaio, infatti, la squadra di coach Rastelli si impone al fotofinish sul campo del Cus Pisa, contro un avversario diretto per abbandonare l’ultimo posto in vista degli ormai inevitabili play-out che attendono i biancoverdi nella terza ed ultima fase della stagione. Inizio scoppiettante della, che vola sul 3-11, prima di subire il rientro dei pisani grazie ai canestri di Giannelli e chiudere il primo quarto comunque in vantaggio di 3 punti (13-16 al 10’). Nel secondo tempino arriva però la reazione dei padroni di casa che ribaltano il parziale e vanno all’intervallo lungo sul 32-29. Sembra il preludio ad un’altra ...