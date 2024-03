Basket | Drew Eubanks si candida per l’Italbasket | l’identikit dell’eventuale rinforzo in pitturato

(Di martedì 19 marzo 2024) L’Italia di Gianmarco Pozzecco si sta preparando per il Preolimpico che sarà di scena a San Juan dal 2 al 7 luglio. Gli azzurri sono inseriti nel girone assieme ai padroni di casa e al Bahrein e in caso di passaggio del turno si accederebbe alle semifinali e alla finale per il posto ai Giochi di Parigi, con la Lituania come principale avversaria. E in caso di competizione a cinque cerchi, l’asso nella manica della Nazionale si potrebbe chiamare. Il centro dei Phoenix Suns è stato infatti intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, dove ha menzionato la propria voglia di giocare le Olimpiadi e di aver scoperto di avere degli antenati italiani nel suo albero genealogico, contattando direttamente la FIP e muovendosi in maniera autonoma per ottenere il passaporto. 27 anni compiuti l’1 febbraio,ha speso tre ...

Drew Eubanks, messaggio per Gianmarco Pozzecco - Mancano poco meno di quattro mesi al torneo Preolimpico che deciderà le ultime qualificate al torneo di Basket a Cinque Cerchi e proprio in questi giorni arriva dagli Stati Uniti una manifestazione di ...sportal

ItalBasket, Drew Eubanks: "Ho scoperto di avere antenati, lavoro per il passaporto" - Il suo nome è Drew Eubanks e gioca attualmente nei Phoenix Suns ... Per quanto riguarda il discorso tecnico a dire il vero non saprei che rispondere. Non seguo il Basket FIBA per cui non ho idea, di ...pianetabasket

Eubanks vuole l'ItalBasket: "Ho contattato la Fip, sto lavorando sulle pratiche per il passaporto" - Il centro di riserva dei Phoenix Suns si candida per una maglia azzurra: "Vorrei giocare l'Olimpiade, il mio agente si occupa della parte burocratica. Non so nulla dell'Italia e del Basket Fiba, ma ho ...gazzetta