Barone | il direttore della Fiorentina è ancora in gravi condizioni

(Di martedì 19 marzo 2024) Poche ore primapartita con l’Atlanta a Bergamo, ilgenerale, Joe, ha avuto un attacco cardiaco. Le suedi salute sono. Di fatto, ilnota squadra è ricoverato in terapia intensiva di cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffele di Milano.: come sta ilgeneraleL'articolo proviene da Il Difforme.

Ore di preoccupazione e apprensione in casa Fiorentina per il Malore accusato ieri dal direttore generale Joe Barone , prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta, ... (calcioweb.eu)

Joe Barone, come sta dopo il malore: «Condizioni disperate, la Fiorentina si prepara al peggio». Commisso anticipa l'arrivo in Italia - Joe Barone resta in condizioni disperate dopo il malore che l'ha colpito domenica scorsa. Il direttore generale della Fiorentina è ricoverato in Terapia Intensiva all'ospedale San Raffele di Milano.leggo

Fiato sospeso per Joe Barone, in arrivo Commisso - MILANO - Rimangono molto critiche le condizioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, da domenica ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato dopo il gravissimo ...nove.firenze

"Joe, non mollare": Barone, oceano d’affetto da Firenze agli Usa - Il mondo del calcio fa il tifo per il dirigente viola colpito da infarto. Il bollettino medico: funzioni vitali sostenute meccanicamente ...tuttosport