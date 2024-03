Banca del Giappone abbandona la politica dei tassi negativi

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – Era una decisione ampiamente attesa: ladel(BoJ) ha deciso nella sua riunione del Consiglio monetario di ieri e oggi dire la linea ultra-espansiva che ha caratterizzato lamonetaria condal 2017, per alzare il tasso di riferimento con una banda d’oscillazione tra 0-0,10%, rispetto alla precedente tra 0 e -0,10%. Sostanzialmente l’istituto centrale di Tokyo manda un messaggio: al netto della fiammata inflazionistica dovuta a fattori geopolitici, la lunga epoca della deflazione è finita e segnala che l’obiettivo dell’aumento dei tessi strutturalmente a 2%, obiettivo di lungo corso dellacnetrale nipponica, è a portata di mano. La BoJ ha mantenuto la sua linea ultra-espansiva anche ...

La Cina avvia l’anno all’insegna della forza, confermando una pronta ripresa della maggiore economia asiatica, che si è prefissata obiettivi ambiziosi per l’anno in corso a dispetto della frenata ... (quifinanza)

Deciso un aumento del tasso di interesse di riferimento allo zero per cento dal precedente meno 0,1% (ilsole24ore)

La Banca centrale del Giappone (BoJ) pone fine alla politica dei tassi negativi per la prima volta in 17 anni, in scia ai primi segnali dell'auspicata crescita dei salari, e le aspettative del ... (quotidiano)

Cina: Banca centrale pronta a sostenere la ripresa dell’economia - Archiviato un anno nero (-9%), nel 2024 la borsa cinese ha ripreso a correre grazie ad acquisti statali e capitali esteri, 57 miliardi di Etf azionari per 57 miliardi, salendo a +12, adesso è ripresa ...informazione

Borsa italiana da record: mai così in alto dalla crisi del 2008 - È durato qualche minuto. In gergo borsistico è stato testato il picco, ma Piazza Affari per un istante ha fatto sorridere gli azionisti ...iltempo

Banca del Giappone decide stop a tassi interesse negativi - La Banca centrale del Giappone (BoJ) pone fine alla politica dei tassi negativi per la prima volta in 17 anni, in scia ai primi segnali dell'auspicata crescita dei salari, e le aspettative del raggiun ...quotidiano