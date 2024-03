Azzardo | il modello Casalecchio | “In otto anni crollate sale e macchinette” Ma la nuova legge rischia di legare le mani a Comuni e Regioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Adi Reno, comune di 35 mila abitanti alle porte di Bologna, negli ultimileper gioco d’legale sono passate da sette a due; i bar e le attività commerciali dotate disi sono più che dimezzate: da 45 a 20. La somma giocata nel complesso sul territorio è passata da dai 67 milioni di euro del 2016 ai 56 milioni del 2022. In quest’ultimo conteggio è incluso anche il gioco legale on line fatto dai residenti, che può essere calcolato con precisione visto che per aprire un conto bisogna registrarsi con i propri dati anagrafici. Questi numeri sono il risultato di una scelta politica precisa, racconta Massimo Masetti, vicesindaco e assessore al Welfare del Comune emiliano, retto dal centrosinistra. Masetti, referente per il gioco ...