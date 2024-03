ATP Miami | non solo Sinner | il tabellone e gli avversari di tutti gli italiani C’è anche Musetti dopo la paternità

(Di martedì 19 marzo 2024) Saranno sette, in attesa dell’ultimo turno delle qualificazioni, in cui sarà impegnato nel tardo pomeriggio italiano di oggi Andrea Vavassori, gli azzurri al via del main draw deiOpen 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: oltre a Jannik, numero 2 del seeding, l’altro azzurro accreditato di una testa di serie è Lorenzo, numero 23.la nascita del figlio,scenderà in campo a partire dal secondo turno, potendo usufruire di un bye all’esordio, così come farà ovviamente: il primo incontro sarà con uno tra il russo Roman Safiullin ed un qualificato, poi ci sarà, eventualmente, il possibile terzo turno contro lo statunitense Ben Shelton (16) mentre l’ottavo di finale potenziale sarà con il numero 1 del, lo ...

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Dopo gli emozionanti tornei sui campi di Indian Wells, che hanno visto trionfare Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, il “Sunshine ... (digital-news)

Frech-Giorgi è un match valido per il primo turno del torneo Wta 1000 di Miami : orario , notizie, pronostici , diretta tv e streaming . Camila Giorgi è una delle cinque azzurre in gara nel Miami Open, ... (ilveggente)

Jannik Sinner debutterà all'Open di Miami contro l'argentino Cachin o un qual ificato. Ecco qual è il suo possibile cammino fino alla finale e gli accoppiamenti degli altri italiani presenti in ... (ilgiornale)

Atp Miami, Sinner contro Alcaraz soltanto in finale: qual è il tabellone - In semifinale, infine, ecco lo scoglio più duro prima della finalissima rappresentato dal numero quattro del mondo, il tennista russo Daniil Medvedev che l'anno scorso fu sconfitto in finale proprio ...ilgiornale

Miami, per Berrettini c'è subito Murray: tutti i dettagli - Non solo Sinner: nel Masters 1000 in Florida ci sarà il rientro nel circuito maggiore del romano, che esordirà contro lo scozzese ...corrieredellosport

Pagina 1 | Miami, per Berrettini c'è subito Murray: tutti i dettagli - Non solo Sinner: nel Masters 1000 in Florida ci sarà il rientro nel circuito maggiore del romano, che esordirà contro lo scozzese ...corrieredellosport