Ascolti tv | Lolita Lobosco contro Grande Fratello | Serie tv o reality? | Chi ha vinto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 marzo 2024) Ha preso il via una nuova settimana e prosegue, come sempre, la battaglia a colpi di share tra Rai, Mediaset e le altre reti generaliste. Anche ieri sera. Lunedì 18 marzo, la sfida è stata accesa. A darsi battaglia sono state: ilcondotto da Alfonso Signorini che va verso le battute finali,e latv Le indagini disu Rai 1. Chi haalla fine sfida? Dati auditel e share., ilcondotto da Alfonso Signorini su Canale 5 – ilcorrieredellacitta.comAnche ieri sera c’è stata la consueta sfida a suon di audience tra le reti televisive. Ultimo appuntamento della settimana come detto: Rai 1 propone Le indagini di...