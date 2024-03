Ascoli Piceno | ragazzo cade dal terrazzo e muore | aveva solo 15 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 19 marzo 2024) Una tragedia improvvisa ha scioccato la comunità di Grottazzolina, in provincia dinelle Marche: undi 15è stato trovato senza vita sul ciglio della strada sotto la sua abitazione. Il giovane è precipitato dal tetto o daldella casa, per cause ancora da chiarire. I soccorsi, allertanti da alcuni testimoni, sono subito accorsi sul posto e hanno tentato di fare il possibile per rianimare il giovane, senza però riuscire a salvargli la vita. I carabinieri stanno ora cercando di capire il motivo di questo terribile incidente: non si esclude nessuna pista, ma l’ipotesi al momento considerata più probabile è quella di una drammatica fatalità, forse a seguito di un gesto incauto. L’adolescente è precipitato durante la notte o nelle prime ore del 19 marzo, da circa 9 ...