(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024. Prodotta dalla start up innovativa Apprendo, l’app va incontro alle esigenze di ristoratori e fattorini Se sei un ristoratore nel cuore pulsante di Roma, ti sei sicuramente trovato a dover gestire l’eterno problema delle consegne a domicilio. O magari sei un rider alla ricerca di nuove opportunità lavorative.Se ti rispecchi in

Arriva Riders, la piattaforma digitale che rivoluzionerà il mondo del Food Delivery - Riders risponde a queste esigenze, eliminando ogni approssimazione e favorendo una fondamentale fidelizzazione dei rapporti lavorativi”. Nell’era in cui le grandi piattaforme di food delivery sembrano ...adnkronos

Lavoro su Piattaforma digitale: la normativa italiana - In questo approfondimento vediamo qual è la normativa nazionale di riferimento per i lavori su piattaforma in attesa dell’arrivo della Direttiva europea ... In tal caso, si estende ai Riders la ...insic

Arriva la direttiva europea sui rider: cosa cambia per i lavoratori delle piattaforme dopo l’accordo - Il Consiglio Ue, nella riunione dei ministri delle politiche sociali, ha dato il via libera all'intesa con il Parlamento europeo sulle norme per migliorare ...fanpage