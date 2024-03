Apre la mostra di Renoir e Cézanne a Milano 2024 | orari e costo dei biglietti a Palazzo Reale

Sempre più grandi ed estesi. E soprattutto più scuri, meglio neri come la pece. Machine Gun Kelly , cantante, attore e rapper statunitense, fidanzato dell’attrice Megan Fox, ha scioccato i suoi fan ... (ilfattoquotidiano)

Firenze , 7 marzo 2024 - La mostra “ donne del cielo: da muse a scienziate”, che propone per la prima volta in Italia un percorso incentrato sul ruolo delle donne nella ricerca astronomica e sulle ... (lanazione)

Arte contemporanea. Il “Kaos armonico” di Skim in mostra a Roma Sono 22 i dipinti dell’artista fiorentino esposti nella sede di via Veneto di Banca Generali Private da martedì 12 marzo – ... (romadailynews)

Con sostegno Fondazione Bracco, al via mostra 'Piero della Francesca. Il polittico agostiniano riunito' - Al Poldi Pezzoli riuniti i santi di Piero della Francesca Riunite per la prima volta, nel museo che conserva «San Nicola da Tolentino», le 8 tavole superstiti del Polittico agostiniano… Leggi ...informazione

Il Poldi Pezzoli riunisce otto dipinti della stessa opera dopo 500 anni - Di Claudio Roselli Un’esperienza unica e irripetibile, che vede nelle vesti di protagonista. L’appuntamento è per la giornata odierna… Leggi ...informazione

Valentina Medda, la tragedia del Mediterraneo in mostra MAN di Nuoro - The Last Lamentation: il video di Valentina Medda sulla tragedia del Mediterraneo diventa una mostra al Museo MAN di Nuoro ...exibart