Antonella Clerici e quel dolore del passato | ferita ancora aperta

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 19 marzo 2024)è una delle conduttrici più amate del panorama dello spettacolo italiano. Da anni in casa Rai, prosegue la sua carriera a gonfie vele, così come la sua vita privata. Ma c’èladelche non gli dà pace. Ecco cosa la tormentaoggi. Oggi è felice e circondata d’amore dalla sua famiglia allargata, al fianco di Vittorio Garrone. Per molto tempo peròè stata travolta da un, cheoggi non ha dimenticato. Un episodio nella vita della conduttrice, cheadesso non smette di darle tormento. Ecco cosa ha rivelato nel corso di uno sfogo a cuore aperto. Lo sfogo di...