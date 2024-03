Amici | Andreas Muller festeggia la sua prima festa del papà | Non riesco ancora a realizzare

(Di martedì 19 marzo 2024) L'ex allievo di, è diventatodi due gemelline, nate dalla relazione con la compagna Veronica Peparini. Ecco i teneri auguri per la suadel

Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si succeduti dietro la cattedra di Amici , c’è stato anche Marco Maccarini speaker radiofonico ed ex concorrente de L’Isola dei famosi, che nel ... (isaechia)

La coreografa Veronica Peparini sta aspettando due gemelline dal suo compagno Andreas Muller , ma come è nato il loro amore? Solo qualche settimana fa, la coreografa Veronica Peparini e il suo ... (cityrumors)

Ad "Amici 2023" una sorpresa dolcissima per i ragazzi - Ad "Amici 2023" il percorso di cantanti e ballerini passa anche dalle emozioni. In vista del serale professori hanno organizzato una misteriosa e tenera sorpresa per i loro pupilli. Dopo averli ...tgcom24.mediaset

Andreas Muller racconta il parto di Veronica Peparini: «Sono stato con lei in sala, è un esempio per tutte le generazioni» - Andreas Muller (27 anni) e Veronica Peparini (53 anni) sono diventati genitori per la prima volta ieri, 18 marzo, quando la coreografa ha dato alla luce le loro due gemelline, Ginevra e Penelope. Il ...leggo

Veronica Peparini e Andreas Muller, prime parole e quel retroscena da brividi sulla nascita delle gemelle - Iconica", ha concluso l’ex ballerino di Amici. Andreas Muller e Veronica Peparini: retroscena commovente dopo il parto Ma oltra alla gioia di aver finalmente dato alla luce le loro due splendide ...libero