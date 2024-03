Al via un nuovo anno di laboratori e incontri per grandi e piccoli da “Donizetti Studio Uno sguardo dal teatro sulla città”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Bergamo. Prende il via il 26 marzo la nuova stagione di “. Unodal”, la moderna struttura circolare dalle pareti trasparenti della Fondazione, nel cuore di Bergamo, aperta a cittadini e visitatori di ogni età, dove vivere l’arte sperimentando la creatività in tutte le sue forme, tra, mostre eformativi. Dopo il successo della prima stagione,si appresta ora ad accogliere un, ricco calendario di esperienze per bambini e famiglie, ragazzi e adulti con nuove attività, nuove espressioni artistiche ed esplorazioni: un ampio e variegato ventaglio di proposte rivolte tutta ...