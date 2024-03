Al via in Canada i mondiali di pattinaggio di figura I “bergamaschi” puntano alle medaglie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Dal 20 al 24 marzo si svolgeranno a Montreal, in, i campionati del mondo didiche concludono questa stagione già ricca di soddisfazioni per gli atleti dell’Icelab di Bergamo. Nel settore delle coppie, mai come quest’anno non vi è una coppia regina della disciplina e questo fa ben sperare per i nostri Sara Conti e Niccolo Macii (bronzo iiridato nella scorsa stagione) ed a Lucrezia Beccari – Matteo Guarise (campioni europei in carica) che possono ottenere in terra canadese un risultato veramente prestigioso che potrebbe portare all’Italia una medaglia di alto valore. Non convocati (per criteri di ranking) Ghilardi-Ambrosini, campioni d’Italia e quarti nel Grand Prix. Chi invece punta dritt al titolo è Charlene Guignard e Marco Fabbri che nella Danza sperano in un oro che manca al loro ricco palmares che ...